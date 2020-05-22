وتبنّى مونشنغلادباخ فكرة وضع مجسمات من الورق المقوى لملء المقاعد الفارغة أيضا في مباراته الأولى بعد العودة من التوقف السبت الماضي ضد إينتراخت فرانكفورت (3-1)، مانحا مشجعيه فرصة الحصول على صورة مجسمة لهم بالحجم الطبيعي، لوضعها في المدرجات مقابل 19 يورو، للمجسم الواحد.

وكشف رئيس مجموعة المشجعين "فانبروجيكت مونشنغلادباخ"، توماس لودفيك، لوكالة "سيد" الألمانية الرياضية المتعاونة مع فرانس برس "أننا "قمنا بتثبيت قرابة 13 ألف مجسم، لكن الطلب وصل إلى حوالي 20 ألف مجسم".

ورأى ماركس إيبرل، المدير الرياضي للنادي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب بوندسليغا قبل المرحلة السابعة والعشرين، أنها "عملية رائعة تخلق أجواء في الملعب وتُذَكِر في الوقت نفسه أن كرة القدم دون مشجعين ليست هي نفسها".

وبدا مدرب مونشنغلادباخ، ماركو روزه، سعيدا بهذه المبادرة، وقال "إنه أمر رائع. تشعر حقا أنك لست وحيدا عندما تخوض التمرينات في الملعب".

وبات الدوري الألماني، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أولى البطولات المحلية الكبرى التي تعاود نشاطها منذ التوقف في مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر بايرن ميونيخ، حامل اللقب، الترتيب بفارق 4 نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند الثاني، فيما يتخلف مونشنغلادباخ عن النادي البافاري بفارق ست نقاط.