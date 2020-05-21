وقال فرانك لامبارد مدرب تشلسي، في بيان النادي: "منذ عودتي إلى تشلسي كان أوليفييه رائعا كلاعب محترف وإنسان بشكل عام.. يملك إمكانات كبيرة لمساعدة الفريق داخل وخارج الملعب وليس بموهبته فقط لكن المثل الذي يضربه كل يوم والخبرة التي يقدمها لتشكيلتنا الشابة. أنا سعيد للغالية باستمراره في الموسم المقبل".

وانضم أوليفييه جيرو إلى تشلسي قادما من غريمه أرسنال في يناير 2018، وأحرز المهاجم البالغ عمره 33 عاما ثلاثة أهداف في 13 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وأضاف لامبارد "أثق في ويلي وهو يتدرب بشكل رائع ومحترف مذهل. دخل إلى التشكيلة الأساسية في وقت مبكر من العام الحالي وأظهر أن إمكاناته وخبرته لا يقدران بثمن داخل الفريق".

وشارك كاباييرو، المنضم من مانشستر سيتي في 2017، في تسع مباريات هذا الموسم.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ منتصف مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن الأندية عادت للتدريبات كجزء من "مشروع استئناف الموسم" والذي يبدو أنه سيحدث في يونيو.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، إلى أن نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي غاب عن التدريب بسبب مشكلة صحية.