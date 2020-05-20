ونشر مدافع توتنهام الإنجليزي، سيرج أورييه، صورة له على حسابه الشخصي على إنستغرام وهو يتباهى بقصة شعره الجديدة، مما استدعى فتح تحقيق بعدم التزامه بتعليمات التباعد الاجتماعي خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وقال نادي توتنهام في بيان له "إننا نحقق في الظروف وسنتعامل مع الحادث بالشكل المناسب".

وتم تصوير أورييه لدى وصوله إلى مركز التدريب الخاص بفريقه الأربعاء، ومن المقرر أن تبدأ تشكيلة النادي تدريباتها في مجموعات صغيرة بعد الحصول على نتائج اختبار فيروس "كوفيد-19" من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أورييه قد خرق توصيات الحكومة مرتين خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا بعد خروجه للركض مع صديق له، وقيامه بالتمارين بالقرب من زميله في النادي اللندني الفرنسي موسى سيسوكو.

وسبق لتوتنهام تحذير مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والعديد من لاعبيه من خرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة، وذلك بعد نشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي وهم يتدربون في إحدى المساحات الخضراء بالعاصمة لندن.

والتقطت صور لمورينيو مع الفرنسي تانغوي ندومبيلي في حصة تدريبية في حديقة عامة في الضواحي الشمالية للعاصمة حيث شوهد لاعبان آخران من توتنهام هما الكولومبي دافينسون سانشيز وريان سيسينون يركضان جنبًا إلى جنب.

واعترف مورينيو بأنه ارتكب خطأ وتقدم باعتذار.