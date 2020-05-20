وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان "اللاعبون أو أعضاء الأجهزة الفنية الذين جاءت عيناتهم إيجابية سيخضعون للعزل لمدة 7 أيام. تقدم الرابطة هذه المعلومات من أجل نزاهة وشفافية المنافسة.

ن تقدم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد وسيتم إعلان النتائج بهذه الطريقة بعد كل جولة من الاختبارات".

وكان قد تم فحص اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية للأندية يومي الأحد والاثنين قبل العودة للتدريبات في مجموعات صغيرة، وفقا لرويترز.

وفي وقت لاحق، أعلن نادي واتفورد أن 3 أشخاص، من بينهم لاعب واحد، جاءت عيناتهم إيجابية للفيروس وسيخضع الثلاثة للعزل الذاتي لمدة 7 أيام تمشيا مع إرشادات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيرنلي إن مساعد المدرب، إيان وان، كان بين الحالات الإيجابية عقب خضوعه للفحص يوم الأحد الماضي.

وأضاف بيرنلي في بيان "تمشيا مع متطلبات رابطة الدوري الممتاز الصارمة وعقب ثبوت إيجابية عينته، تم عزل إيان لمدة 7 أيام وسيخضع للاختبار مرة أخرى في الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين 25 مايو. يان لا يعاني من أي أعراض والآن هو في منزله وبصحة جيدة. سيبقى على اتصال وثيق مع مسؤولي النادي على أن يعود للمشاركة في التدريبات بعد تخلصه من الفيروس".

وصوتت رابطة الدوري الممتاز، الاثنين الماضي، على السماح للأندية بالعودة للتدريبات في مجموعات صغيرة بدون احتكاك، وعادت بعض الأندية للتمرينات الثلاثاء.

وستقرر الرابطة مطلع الأسبوع المقبل موعد استئناف التدريبات بصورة طبيعية والسماح للتواصل بين الأفراد في إطار السعي لاستئناف الموسم المتوقف منذ 13 مارس.

ويوم السبت أصبح الدوري الألماني أول بطولة كبيرة في أوروبا تستأنف نشاطها، وأعلنت رابطة الدوري الألماني في 4 مايو عن وجود 10 حالات إيجابية بين 1700 شخص خضعوا للاختبار قبل العودة للتدريبات.