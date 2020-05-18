وقال رامي عباس وكيل صلاح، في تغريدة مقتضبة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الاثنين: "محمد لم يناقش أي خطط بشأن مستقبله مع أي من مدربيه السابقين"، لينفي بشكل قاطع ما قاله رمزي، الذي أشار إليه عباس في تغريدته.

وتأتي تصريحات عباس ردا على ما قاله رمزي، بشأن تلقي محمد صلاح عرضا من النادي الملكي.

وكان رمزي، مساعد مدرب منتخب مصر سابقا هيكتور كوبر، قد صرح في وقت سابق بأن صلاح رفض عرضا قدمه عملاق أوروبا قبل عامين.

وأضاف في لقاء تلفزيوني: "عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر، كنا نتدرب في سويسرا في مارس 2018، كنت أتحدث وقتها مع صلاح وقال لي إن ريال مدريد أرسل له عرضا".

وتابع: "لكن صلاح ناقش ذلك معي ومع كوبر، وقرر البقاء مع ليفربول لأنه كان مرتاحا هناك".

وكان نجم منتخب "الفراعنة" البالغ من العمر 27 عاما، قع عقدا جديدا مدته 5 سنوات مع ليفربول في عام 2018، ووقتها ذكرت تقارير إعلامية أن العقد لم يتضمن أي شروط جزائية، في إشارة إلى تمسك صلاح بالبقاء في "أنفليد".