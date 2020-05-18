وفي حديث نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال إيتو إن مورينيو استطاع أن يقنعه بكل بساطة بالانتقال إلى مدينة ميلانو، موضحا: "ببساطة شديدة، أرسل (مورينيو) لي صورة بقميص إنتر ميلان تحمل رقم 9، وقال: هذا الرقم لك وينتظرك".

وتابع قائلا: "بعد ذلك أرسل لي ماركو ماتيراتزي (مدافع الفريق وقتها) رسالة هاتفية كتب فيها: إذا أتيت إلى إنتر ميلان، سنفوز بكل شيء".

وتابع: "لم يكن لديّ رقمه مسجلا، وسألت: أهذا رقم ماتيراتزي؟ لقد كان بالفعل رقمه، لم يحدث لي أمر هكذا من قبل، حظيت هذه الرسالة بثقل كبير في اختياري".

وانتقل إيتو من برشلونة إلى إنتر ميلان في صيف عام 2009، ونجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسمين متتالين، مرة مع الفريق الكتالوني والأخرى مع الـ"نيراتسوري".

وبشأن مواجهة فريقه السابق برشلونة في نصف دوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010، قال: "عندما تم طرد تياغو موتا (زميله في إنتر)، ناداني مورينيو وخافيير زانيتي لشرح طريقة اللعب، ولم يكن لدي الوقت للتفكير في مقدار ما يجب أن أركض في منطقة خلف الجناح".

وأردف : "قلت لنفسي يجب أن أبذل كل شيء وسنكون في النهائي، وفي النهاية وصلنا بالفعل للمباراة النهائية".

كما تحدث إيتو عن خطابه الذي ألقاه لكي يشجع زملاءه قبل النهائي الحاسم أمام بايرن ميونيخ الألماني، وأوضح: "قلت ببساطة: نحن هنا ليس لنلعب مباراة نهائية لكن لنربحها، إما أن نموت في الملعب أو نعود بالكأس إلى ميلانو، لكننا عدنا إلى ميلانو ومعنا الكأس".