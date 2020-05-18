وحطم الحذاء الذي صممته شركة "نايكي" عام 1985، الموقع من قبل نجم "شيكاغو بولز" السابق، الرقم القياسي لحذاء "نايكي مون" والبالغ 437 ألفا و500 دولار، المسجل العام الماضي في مزاد لدار "سوثبيز" أيضا، يعود تصميمه إلى السبعينيات.

ويعكس هذا الأمر النجاح الهائل الذي تحققه السلسلة الوثائقية "ذا لاست دانس" (الرقصة الأخيرة) التي تلقي الضوء على مسيرة مايكل جوردان ونجاحاته مع بولز، التي تبث عبر شبكة "إي أس بي أن" الأميركية، وخدمة "نتفليكس" للبث التدفقي حول العالم، مما عزز مبيعات التذكارات الخاصة بجوردان وتداول بعضها بعشرات آلاف الدولارات.

ويعتبر حذاء "إير جوردان 1"، أول نموذج صممته شركة "نايكي" خصيصا لجوردان، وقد انتعله في موسمه الأول في "إن بي إيه" حين بدأ مسيرته الاحترافية مع "شيكاغو بولز" عام 1984، وتوج بلقب الدوري في 6 مناسبات.

وقال جوردان غيلير، جامع المقتنيات وبائع الحذاء الرياضي لجوردان: "أعتقد أن حذاء إير جوردان هذا الذي انتعله خلال مباراة، هو الأشهر على مر العصور".

وتابع: "هناك اهتمام أكثر من أي وقت مضى بمايكل جوردان. هذا الحذاء هو أكثر التذكارات قيمة في السوق حاليا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعلى عكس حذاء "إير جوردان 1"، فإن حذاء "نايكي مون" الذي بيع العام الماضي لم ينتعله أي لاعب.

وكان أغلى حذاء في التاريخ انتعله رياضي يعود للحذاء الجلدي الخاص بالبريطاني روجير بانيستر، الذي انتعله عام 1954 حين أصبح أول عداء يركض مسافة ميل بأقل من 4 دقائق.

وبيع الحذاء عام 2015، بقيمة 409 آلاف دولار، من قبل شخص لم يكشف عن هويته في دار "كريستي" للمزادات في لندن.

واكتسبت أحذية "إير جوردان" بتصاميمها المختلفة، شعبية واسعة لدى جامعي المقتنيات على مدار العقود الماضية، وكذلك القمصان والتذاكر المصورة الخاصة باللاعب، الذي فاز بـ6 ألقاب في الدوري الأميركي للمحترفين "إن بي إيه" مع بولز (بين 1991 و1998)، ويعتبر على نطاق واسع أعظم من زاول اللعبة على مر التاريخ.