وأوضح روني في مقال نشره في صحيفة "صنداي تايمز"، أن أليكس فيرغسون أسطورة تدريب مانشستر يوناتيد قرر أن يتخلص من بيكيه "بعد أدائه السيئ أمام بولتون"، في موسم 2007-2008.

بيكيه، الذي خرج من ناشئي برشلونة، انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2004، وبقي معه لمدة 4 مواسم تخللتها إعارة لمدة عام إلى ريال سرقسطة الإسباني.

وقال روني في مقاله، إن بيكيه "تعرض لمضايقات وبلطجة" خلال المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد مع بولتون، مما تسبب في تقديمه أداء سيئا، قبل أن تنتهي المباراة بفوز بولتون بهدف نظيف.

وأوضح "الفتى الذهبي" أن السير فيرغسون أعرب لاحقا عن "ندمه" بسبب إصراره على رحيل المدافع الإسباني الشاب، الذي كان وقتها بعمر 21 عاما.

وأردف: "كان بيكيه لاعب شابا وتعرض للمضايقات، وأعتقد أنه عندها قرر فيرغي أنه لم يكن مناسبا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وعاد بيكيه إلى الفريق الكتالوني عام 2008، وهناك نجح في الانتقام من فريقه القديم بعد أن فاز مرتين بدوري أبطال أوروبا على حساب "الشياطين الحُمر"، عامي 2009 و2011.