ويطمح مسؤولو رابطة الدوري إلى استئناف "البريميرليغ" منتصف يونيو المقبل، فيما يقف ليفربول على بعد انتصارين لتحقيق اللقب الغائب.

وفي ظل ابتعاد "الريدز" بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر موسمين، حاول كلوب التخفيف من الضغوط على فريقه، وقال لبرنامج "فوتبول فوكوس" على شبكة "بي بي سي": "لا يجب أن نكون في أفضل أحوالنا، ولا في أفضل حال ممكنة، وهذا الأمر ينطبق على باقي الفرق".

تابع "سنحصل على الوقت نفسه للتحضر ومهمتنا ستكون، مثل العادة، أن نستفيد من وضعنا الحالي. سنكون في حال جيدة في أسرع وقت ممكن".

وعبّر كلوب عن توقه للعودة إلى "الحياة الطبيعية" في أسرع وقت، بعد توقف غير متوقع لشهرين بسبب تفشي الفيروس في إنجلترا والعالم.

وقال كلوب الذي سيبدأ فريقه بالتدرب في مقر "ميلوود" بمجموعات صغيرة "الإغلاق كان جيدا قدر الإمكان، ليس تماما ما أرغب بالقيام فيه، لكننا يجب أن نقوم بذلك جميعنا لنستفيد منه".

وتابع: "بدأنا قبل 8 أسابيع وتشعر الآن أن الجميع تواقون لاستعادة حياة طبيعية".

وأردف "اشتقت للشباب (لاعبي الفريق) لأننا صنعنا هنا مجموعة مرتبطة بعلاقة جيدة، وأصبحنا أصدقاء في آخر 4 سنوات ونصف السنة".

وعن اللقاءات في فترة كورونا، قال مدرب بوروسيا دورتموند السابق "نرى بعضنا بعضا عبر (تطبيق) زووم وتلك الأمور، لكن الأمر ليس مماثلا، وافتقد العودة إلى ميلوود والقيام بالأمور الاعتيادية".