وانتصر دورتموند على شالكة بنتيجة 4-0، في مباراة بدى فيها الفريق المستضيف بجاهزية عالية، رغم التوقف الطويل.

وقلص دورتموند الفارق مع بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الدوري، لنقطة واحدة، بانتظار مباراة بايرن ميونيخ أمام يونيون برلين، الأحد.

وواصل دورتموند، الفائز بسبع من مبارياته الثماني الأخيرة قبل توقف الدوري في منتصف مارس، نتائجه الرائعة، وسجل له لاعب الوسط البرتغالي رفائيل جيريرو هدفين، كما هز إيرلينغ هالاند، وتورغان هازارد الشباك.

واحتفل دورتموند بفوزه الأول في الدوري على شالكه منذ نوفمبر 2015،بينما استمرت مسيرة الفريق الزائر الخالية من الانتصارات في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي مسجلا هدفين فقط خلالها.

وتم تطبيق قانون التبديلات الخمسة في المباراة الواحدة التي أجازها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) بشكل موقت في الدوريات التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، السبت، في الدوري الألماني لكرة القدم.

وحدث هذا الأمر خلال مباراة بوروسيا دورتموند وجاره شالكه (4-صفر) لدى استئناف الدوري الألماني نشاطه، حيث لجأ مدرب الأخير دافيد فاغنر إلى إجراء 5 تبديلات خلال دربي منطقة الرور الصناعية، في حين قام نظيره السويسري لوسيان فافر بأربعة تغييرات.

كما أجرى مدرب هرتا برلين 5 تبديلات خلال فوزه على هوفنهايم 3-صفر، على غرار مدرب بادربورن خلال تعادله سلبا مع فورتونا دوسلدورف.

ويهدف تعديل القانون إلى تجنيب اللاعبين الضغوط الناتجة عن كثافة المباريات التي من المتوقع أن يخوضونها في الفترة المقبلة، لتعويض التوقف الذي يقترب من اتمام شهرين كاملين، لاسيما أن لفترة التعليق أيضا عامل سلبي على لياقة اللاعبين.

وفي المسابقات التي تسمح بإجراء تبديل إضافي في تمديد الوقت، سيكون بإمكان الفرق إجراء تبديل سادس.