وبهذه العودة يصبح الدوري الألماني أول دوري أوروبي يتخذ قرارا باستئناف المنافسات، في ظل ترقب من الدوريات الأخرى الكبرى، كالدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، والدوري الإسباني، والدوري البرتغالي، في حين كانت كل من فرنسا هولندا وبلجيكا قد اتخذت قرارا بإلغاء الدوري للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويشهد العالم السبت عودة دوران عجلة منافسات البوندسليغا الألمانية، عبر 6 مبارايات، أبرزها لقاء دورتموند وشالكه، بينما يستقبل فورتونا دوسلدورف باديربورن، ويلعب هوفنهايم أمام هيرتا برلين، ولايبزيغ مع فرايبزرغ، ويستضيف أوغسبورغ فولفسبورغ، ويواجه آينتراخت فرانكفورت منشنغلادباخ، علما أن كل المباريات تقام من دون حضور جماهيري.

أما مباراة البطل بايرن ميونيخ، فستنطلق يوم الأحد، أمام يونيون برلين، في ملعب الأخير.

ويتزامن استئناف منافسات الدوري الألماني مع تخفيف إجراءات العزل المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا. لكن مع الالتزام بقواعد السلامة والوقاية.

وبعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أغلب دول العالم وأوروبا، سيصبح الدوري الألماني لكرة القدم أول دوري من دوريات الصفوة، يتخذ قرارا باستئناف منافسات الموسم الحالي، لكن الاتحاد الألماني لكرة القدم وضع قواعد صارمة للعودة إلى الملاعب، أبرزها:

- التزام الجميع بشروط التباعد الاجتماعي.

- حفاظ اللاعبين على مسافة متر ونصف المتر بين بعضهم البعض، في غرف تبديل الملابس، مع ارتداء الكمامة كل الوقت.

- سيتولى عمال النظافة تعقيم غرف تبديل الملابس في كل مرة يغادرها اللاعبون.

- ينطبق الأمر نفسه على اللاعبين والمدربين في دَكّة البدلاء، بتركهم مسافة متر ونصف المتر بينهم، وأيضا الالتزام بوضع الكمامة.

- ألغيت المصافحة قبل انطلاق المباريات بين اللاعبين، وكذلك الصور الجماعية.

- الاتحاد الألماني لم يستثن تعقيم الكرات قبل انطلاق المباريات، وفي خضمّها.

- ستتمكن الفرق من استخدام خمسة بدائل لكل لعبة، للتعامل مع قائمة المباريات المزدحمة.

- من ضمن الإجراءات الوقائية، السماح لأقل عدد من الأشخاص في الوجود داخل الملاعب والمدرجات، وعدد محدود من الفرق الإعلامية لنقل المباريات.

- لن يسمح بحضور الجمهور المباريات في المراحل التسع المتبقية.

- قبل استئناف المنافسات تم عزل جميع الفرق في معسكرات تدريب لمدة سبعة أيام.

وطالب الاتحاد الألماني لكرة القدم باعتماد بروتوكولات سلامة صارمة، سيخضع اللاعبون على إثرها مرتين أسبوعيا على الأقل لاختبار فيروس كورونا، وعليهم الحصول على نتيجة سلبية قبل الانتقال إلى الملعب.