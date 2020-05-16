وأصدرت وزارة الشباب والرياضة في مصر بيانا رسميا جاء فيه: "تنفي وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من أخبار مؤخرا بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل".

وأضاف "نوضح بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن".

وذكرت الوزارة "نطالب الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات".

وفي السياق، كتب وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، على صفحته في فيسبوك: "ندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حال استئناف أي نشاط رياضي أو فتح مؤسسة رياضية للعرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كورونا".

وأضاف "وفي حال وجود أي قرار سوف يعلن رسميا من خلال مجلس الوزراء".

وتابع: "نتمنى الخير لكل رياضي مصري ونعي حساسية القرار ونتأنى في دراسته مع الجهات المعنية".