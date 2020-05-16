وجاء القرار الذي تأجل اتخاذه أكثر من مرة، بعد أن أعلنت الحكومة في السادس من الشهر الحالي تعليق كافة المنافسات الرياضية، بما فيها كرة القدم حتى 31 يوليو.

وأوصت الرابطة منذ مطلع أبريل بإنهاء الموسم واعتماد الترتيب الحالي، لكن هذا الاقتراح أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي للعبة، الذي حذّر السلطات الكروية البلجيكية من التسرع في إنهاء الموسم قبل استنفاد كل السبل الممكنة لإنهائه.

وسارت بلجيكا على خطى فرنسا، التي سمت باريس سان جرمان بطلا للدوري، في حين انتهى الدوري الهولندي من دون أن يمنح اللقب لأي فريق.

وتوج بروج بفضل هذا القرار الذي أسقط أيضا فاسلاند-بيفيرين إلى الدرجة الثانية، بلقبه السادس عشر نتيجة تصدره للدوري بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه بعد 29 مرحلة من أصل 30 في الموسم المنتظم الذي تليه عادة مرحلة الـ"بلاي أوف" بمشاركة أول 6 أندية في الترتيب.

ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب المركز الأول إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الوصيف إلى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الأولى.

وسيشارك بروج بالتالي في دور المجموعات لدوري الأبطال الموسم المقبل، فيما يخوض غنت الثاني الدور التمهيدي الثالث، على أن يلعب في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كل من شارلوا (دور المجموعات)، أنتورب (الدور التمهيدي الثالث) وستاندار لياج (الدور التمهيدي الثاني).

ولن يتمكن بروج من الاحتفال بالتتويج نتيجة الاغلاق الذي فرضه تفشي فيروس "كوفيد-19"، لكن من أجل التعويض على جمهوره سينظم الفريق يوم الأحد حفلا افتراضيا يبدأ الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي على موقعي فيسبوك ويوتيوب.

وتوجه القائد رود فورمر برسالة وجيزة إلى المشجعين في مقطع فيديو قال فيه الهولندي: "أعزاءي المشجعين، تهانينا على الفوز باللقب. لقد كانت سنة رائعة... نحن حقا نقدر ما تحقق بفضلكم أيضا. لأنه بدونكم، لما كان تحقق الأمر على ما أعتقد".