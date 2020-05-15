وظهر محرز في بث مباشر على تطبيق إنستغرام، مع صحفي رياضي، وتحدث عن صخب الجماهير الجزائرية ومنتخب الجزائر، ولقب كأس أمم أفريقيا الذي حققه مع منتخب بلاده في 2019.

وقال محرز: "عندما تلعب الجزائر، لا يقف الآخرون معنا. هل تعتقد أنهم معنا؟ المغاربة أو السنغاليين والكاميرونيين ليسو معنا، ربما فقط بعض التونسيين".

وأضاف ضاحكا: "ليس لأنهم لا يحبوننا، ولكننا نقوم بالكثير من الضجيج والصخب عندما نفوز".

وقال محرز أن الجمهور الجزائري لديه اعتزاز كبير بوطنه، مما ينعكس بالاحتفالات الصاخبة خلال المباريات.

وتم تداول تصريحات محرز على أنها "مستفزة" للمغاربة، واعتبره البعض "عدائيا" لأنه استثنى المغرب من الاحتفال بكأس أفريقيا للأمم.

ولكن سرعان ما انتشرت فيديوهات بالترجمة الدقيقة لحديث محرز، والتي أظهرت المعنى الحقيقي خلف حديث نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعبر محرز عن اعتزازه بهدفه في مرمى نيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، قبل أن يقود منتخب بلاده للقب في النهائي أمام السنغال.