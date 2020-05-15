وأعرب كين عن أمله في الانتقال من التدريبات الفردية إلى الجماعية بمجموعات صغيرة، لكنه رأى ضرورة توفير معلومات إضافية قبل الاقدام على خطوة من هذا النوع.



وفي تصريحات لشبكة بي تي سبورتس البريطانية قال هاري كين: "لا أعتقد أن أحدا يعرف الإجابة الصحيحة في الوقت الحالي. مضيفا: "أعتقد أن غالبية اللاعبين تتطلع قدما للعب مجددا بأسرع وقت ممكن، لكننا ندرك أيضا بأنه يجب ان نكون سالمين لأقصى درجة".

وتابع "من خلال ما سمعته، بالطبع لم أرَ العديد من زملائي، الجميع بخير. نريد أن يقدم لنا الدوري الممتاز خطة، وأن نعرف ما ستكون عليه".

وأوضح قائد توتنهام: "قبل نحو أسبوع، بدأنا نذهب الى مقر التدريب وسمح لنا بالتواجد مع أحد أفراد الجهاز الفني على أرضية الملعب، مع ضرورة احترام التباعد بين مختلف الاشخاص".



واعتبر أن ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين "يستحق أن يحمل اللقب، لكن في ظل غياب أنصار الفريق سيكون الأمر غريبا. لم نشهد أوقاتا مماثلة في حياتنا".



وكان قد أفاد وزير الثقافة والرياضة البريطاني أوليفر دودن عن وضع "خطط لاستئناف اللعبة الاحترافية في إنجلترا"، على رغم عدم تحديد أي موعد رسمي لذلك حتى الآن.



وتأمل رابطة الدوري الممتاز في استئناف النشاط الذي توقف منتصف مارس الماضي، في 12 يونيو المقبل خلف الأبواب الموصدة.