وأشار رئيس الدوري الإسباني، خافيير تيباس، إن مباريات الدوري ستقام يوميا لمدة 35 يوما متواصلة.

وقال تيباس لمحطة موفيستار: "لا أعلم متى سيعود الدوري، أتمنى أن نعود بتاريخ 12 يونيو، لكن 19 يونيو قد يكون الموعد المحتمل. الأمر يعتمد على وضع كورونا".

وأضاف: "سيكون هناك مباريات للدوري يوميا ولمدة 35 يوما متتالية، كما سنجري فحوصات الفيروس على اللاعبين قبل 24 ساعة من انطلاق كل مباراة".

ونوه خافيير تيباس إلى أنه يعتقد أن احتمالية الإصابة هي "الأقل" خلال المباريات، وأن الخوف الحقيقي مما يحصل خارج المباريات.

وقال تيباس: "نحن في سيطرة تامة على اللاعبين، خلال المباريات، ولكنني أتمنى أن يتبعوا نفس الإجراءات الاحترازية في منازلهم".

وأكد تيباس أنه يرى مظاهر "تحمل المسؤولية" من اللاعبين، ويتمنى أن يحتذي المجتمع كله بهم خلال أزمة كورونا.

وتوقف الدوري الإسباني في مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن الأندية قررت استدعاء جميع لاعبيها للتدريبات، قبل أيام، مع تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد.