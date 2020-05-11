وأكد راموس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه يجب استئناف مباريات كرة القدم ولكن بشكل آمن لا يهدد صحة اللاعبين أو الجماهير، ولا يعرض أحدا للخطر.

وقال راموس: "إسبانيا بحاجة لعودة النشاط الكروي لدعم الاقتصاد الإسباني، كما أن الجماهير تحتاج لهذا النشاط من أجل الترفيه، إنني متلهف لعودة فعاليات الدوري الإسباني".

وأضاف: "يجب أن نتوجه إلى فالديبيباس ونعود إلى التدريب من جديد ولكن مع تقسيم المناطق والالتزام بالتباعد والامتثال للقواعد المعمول بها، إنني متلهف لعودة أجواء المنافسة من جديد ولعودة كرة القدم، كما أتمنى أن تعود الليغا إلى أجوائها الحقيقية".

وأكد راموس للصحيفة الإسبانية أن المجتمع ما زال يعاني كثيرا ويحتاج إلى الترفيه والدعم من خلال عودة أنشطة كرة القدم، وكذلك الأمر بالنسبة للاقتصاد الإسباني الذي يخسر المليارات ويحتاج إلى الدعم المالي من خلال استئناف النشاط الكروي في البلاد.

وثمّن اللاعب الإسباني الجهود التي يبذلها الجميع من أجل الحفاظ على الأرواح في إسبانيا وفي كافة أرجاء العالم، مشيرا إلى أن على الجميع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الحكومية لمكافحة هذا الفيروس لاجتياز الأزمة.

واختتم راموس حديثه بالقول: "أرغب في أن أبعث برسالة مواساة لكل من فقدوا أيا من أحبائهم، كما أعبر عن دعمي للطواقم الطبية التي تكافح هذه الكارثة، ستنتهي الأزمة، ولكن يجب أن نتكاتف ونكون يدا واحدة".