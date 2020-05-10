وفي مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" قال سولسكاير: "اللاعبون المميزون دائما ما يلعبون بجانب بعضهم".

وأضاف: "كان لبرونو فيرنانديز تأثيرا فوريا في الفريق والنادي وبين الجماهير، لقد كان دافعا للجميع، بعودة بوغبا وراشفورد من الإصابة سيكون الأمر رائعا"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتعاقدت إدارة نادي "الشياطين الحمر" مع لاعب الوسط البرتغالي في نهاية يناير الماضي قادما من سبورتينغ.

وفور أن انضم إلى صفوف كتيبة المدرب النرويجي، استطاع الدخول في الأجواء بشكل سريع ليقدم أداء مميزا على مستوى الهجومي والدفاعي.

ومنذ انضمام لاعب الوسط البرتغالي إلى العملاق الإنجلزي، لم يلعب ولو لدقيقة واحدة مع بوغبا بسبب إصابة الفرنسي.

وشارك البرتغالي في تسع مباريات بإجمالي 667 دقيقة سجل خلالها ثلاثة أهداف ومرر مثلها، بينما شارك بوغبا في 8 مباريات فقط منذ انطلاقة الموسم الجاري ولم يسجل أو يمرر أي كرات حاسمة خلالها.