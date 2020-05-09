وكتب مارادونا على القميص، وهو نسخة من ذلك الذي ارتداه في كأس العالم لكرة القدم العام 1986 التي فازت بها الأرجنتين: "سنخرج من ذلك".

وكان يفترض أن يباع القميص في مزاد علني، لكن في نهاية المطاف سيمنح من خلال سحب قرعة تضم أشخاصا اقترحوا مبلغا أكبر من قيمة التبرع المحددة في الأساس للمشاركة.

وسمحت المبادرة بجمع حوالى 100 كيلوغرام من المواد الغذائية، فضلا عن معقمات وكمامات حماية من فيروس كورونا ستوزع على أبناء حي فافالورو.

وقالت مارتا غوتيريس التي تسكن الحي: "لا يمكن لدييغو أن يتصور الخدمة التي قدمها لنا. إنها لا يقدر بثمن. وسأكون ممتنة له طيلة حياتي".

ومنذ بداية الحجر قبل 50 يوما للحد من انتشار "كوفيد 19"، تفاقم الفقر الذي كان يطال في الأساس 35.5 بالمئة من الأرجنتينيين نهاية عام 2019، حسبما قال وزير التنمية الاجتماعية دانييل أرويو.

وتفيد بيانات وزارته أن 8 آلاف طن من المواد الغذائية توزع شهريا، وهو نصف الحاجة بحسب منظمات اجتماعية، لضمان عمل المقاصف التي يستفيد منها نحو نصف مليون طفل.

وإلى جانب الوباء، تواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية حادة، وتجري مفاوضات شاقة لإعادة جدولة دينها مع الأطراف الدائنة.