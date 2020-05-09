وقال سيلفر خلال اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع لاعبي دوري المحترفين إن البطولة ربما تكتمل دون جماهير حتى العام المقبل وفقا لتطورات وباء كوفيد 19.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سيلفر قوله إن قرار تحديد موعد عودة المباريات قد يتخذ في شهر يونيو المقبل.

وأوضح سيلفر أن دوري السلة الأميركي يعتمد بنسبة 40 في المئة من الإيرادات على حضور الجماهير بالملاعب، لذا فإن اللعب أمام الجمهور التلفزيوني فقط سيتسبب في خسائر مالية كبيرة.

وفي ظل صعوبات التنقل والسفر بين الولايات ترى رابطة دوري المحترفين أنه من الأفضل استئناف المباريات في مدينة واحدة أو مدينتين فقط، وتتصدر أورلاندو ولاس فيغاس المدن المرشحة لاستضافة المنافسات.