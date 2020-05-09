وصرح نادال لصحيفة "لا فوز دي غاليسيا" الإسبانية هذا الأسبوع أن جوكوفيتش وجميع اللاعبين سيتعين عليهم اتباع القواعد عندما تستأنف بطولات التنس في نهاية المطاف.

كما قال نادال إنه لا يمكن إجبار أحد على أخذ لقاح كورونا، ويجب أن يكون الجميع أحرارا في اتخاذ خياراتهم، ولكن سيتعين على جميع اللاعبين الامتثال إذا طلب مسؤولو التنس "التطعيم لدواعي السفر" و"لحماية" الجميع في البطولات.

وأضاف قائلا "آنذاك، سيتعين على جوكوفيتش أخذ لقاح إذا أراد الاستمرار في لعب التنس على أعلى مستوى (..) نفس الشيء بالنسبة لي. سيتعين على الجميع اتباع القواعد، تماما كما هو الحال الآن علينا البقاء في المنازل".

وكان جوكوفيتش قال مؤخرا إنه ضد أخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حتى لو أصبح إلزاميا لدواعي السفر. وقال فيما بعد إنه "منفتح على تغيير رأيه".

وتابع نادال قائلا "إذا ألزمنا اتحاد لاعبي التنس المحترفين أو الاتحاد الدولي للتنس بأخذ اللقاح للعب التنس، فسيتعين علينا القيام بذلك".

وأوضح الإسباني أن الأمر أشبه بالقيود المفروضة على اللاعبين بالفعل فيما يتعلق بالأدوية بسبب ضوابط المنشطات.

وقال "إن الأمر يتعلق باتباع القواعد، وليس أكثر من ذلك".

ولا يوجد حتى الآن لقاح متوفر ضد الفيروس المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 270 ألف شخص حول العالم.

وكان جوكوفيتش خرق قواعد الإغلاق في إسبانيا، بعد أن قال ناد محلي إنه سمح له، عن طريق الخطأ، بالتدرب في أحد ملاعبه.

ومن المرجح أن يسمح للاعبي التنس بالعودة إلى الملاعب في إسبانيا ابتداء من يوم الاثنين 11 مايو. وقال نادال إنه عاد إلى التدريب لكنه فعل ذلك في ملعب خاص.