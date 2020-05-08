ويتعين على كل الرجال الأصحاء قضاء الخدمة العسكرية لحوالي عامين في كوريا الجنوبية، لكن سون حصل على إعفاء بعد أن قاد كوريا الجنوبية للفوز بذهبية الألعاب الآسيوية 2018.

لكن رغم ذلك، عليه العمل لمدة 544 ساعة في خدمة المجتمع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تقريبا.

ونقلت الوكالة عن ضابط في مشاة البحرية الكورية الجنوبية، المتمركزة في قاعدة في جزيرة جيجو الجنوبية، قوله: "حصل على جائزة بيلسونغ، وهي واحدة من 5 أنواع من جوائز التميز التي تمنح لأفضل المتدربين".

وأضاف الضابط: "حسم الترتيب في جميع مراحل التدريبات بطريقة عادلة ودقيقة، وقال الضباط المشرفون على التدريبات إنه أدى المهام على أكمل وجه".

وخلال التمرينات، يتعرض المتدربون للغاز المسيل للدموع، ويسيرون لمسافات طويلة، ويتلقون تدريبات على حمل السلاح.

وخضع سون للجحر الصحي لمدة أسبوعين عقب وصوله إلى سول قادما من لندن، في نهاية مارس الماضي.

وجاءت تدريبات سون العسكرية في بلاده في ظل توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا.

ولم يشارك سون في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة بكسر في الذراع في مباراة بالدوري الممتاز، في مواجهة أستون فيلا يوم 16 فبراير الماضي.