وكان نبيه يلعب للزمالك، قبل أن يخرج في رحلة احترافية إلى ألطاي سبور التركي عام 2000، ثم الكويت الكويتي، وعاد إلى مصر عبر بوابة فريق غزل المحلة لمدة 4 أشهر، ومنه إلى الزمالك مجددا.

لكن الأقدار ساقت نبيه خلال فترة لعبه القصيرة مع غزل المحلة، إلى مواجهة فريقه السابق الزمالك، في نصف نهائي كأس مصر موسم 2001-2002.

وقال نبيه في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "انتهى الدوري في الكويت في ديسمبر. فقررت العودة إلى مصر عبر غزل المحلة. واجهت الزمالك في نصف نهائي الكأس وأنا أعلم أنني سأعود إليه بعد المباراة".

وتابع نبيه، الذي عمل مدربا عاما لمنتخب مصر مع المدير الفني هيكتور كوبر: "أتيحت لي فرص للتهديف (في شباك الزمالك)، لكن قلبي لم يطاوعني".

وأضاف نبيه: "كنت ألعب على إبراهيم حسن (مدافع الزمالك)، وقلت له شيل (أي شتت الكرة)".

وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 2-1، الذي صعد إلى النهائي وتوج بطلا للكأس على حساب بلدية المحلة.

وكشفت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن إدارة نادي غزل المحلة تنوي مقاضاة نبيه بعد تصريحاته الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بإدارة النادي، قالت إن "غزل المحلة يجهز بيانا للرد على أسامة نبيه وإيضاح وجهة نظر النادي للرأي العام، كما يتم حاليا حصر الأموال التي حصل عليها خلال فترة لعبه لغزل المحلة، تمهيدا لمقاضاته والمطالبة بتعويض كبير".