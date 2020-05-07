وشارك سون هيونغ مين في التدريب على الرماية في إطار التمرينات العسكرية الأساسية التي تستغرق 3 أسابيع.

ونشرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية صورا للاعب وهو يرتدي ملابس عسكرية، ويضع خوذة مضادة للرصاص، وأشارت إلى أنه المتدرب الذي يرتدي الخوذة رقم 136.

وكان سون قد التحق بوحدة مشاة البحرية في وقت سابق لبدء تدريبه العسكري لمدة 3 أسابيع كجزء من الخدمة العسكرية الإلزامية في بلاده، ومن المنتظر أن يبقى حتى 8 مايو ليستوفي متطلبات إعفاء الخدمة العسكرية التي حصل عليها بفوزه بالميدالية الذهبية لكرة القدم للرجال لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

يشار إلى أنه يجب على الذكور الكوريين الجنوبيين القادرين على العمل أن يخدموا حوالي عامين في القوات المسلحة.

لكن سون يحتاج فقط إلى إكمال التدريب الأساسي و544 ساعة من خدمة المجتمع على مدار الـ34 شهرا القادمة، طالما ظل لاعبا رياضيا محترفا نشطا.

وعاد سون إلى بلاده في وقت لاحق من شهر مارس لمواصلة إعادة التأهيل إثر إصابة في الساعد وإكمال تدريبه العسكري، ومع عدم احتمال استئناف الدوري الإنجليزي في أي وقت قريب، رأى سون أنها فرصة لإنهاء تدريبه العسكري هذا الربيع.

وكان توتنهام هوتسبر قد منح سون الإذن بالعودة إلى كوريا الجنوبية "لأسباب شخصية" وأعلن أن مهاجمه سون هيونغ مين سيبدأ الخدمة العسكرية الإلزامية في بلده كوريا الجنوبية بينما لا يزال النشاط متوقفا في إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكان موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، واتفقت الإدارة المسؤولة عن "البريميرليغ" مع رؤساء الأندية وممثلي اللاعبين على أن الاستئناف لن يتم إلا عندما "يكون ذلك آمنا ومناسبا للقيام بذلك"، وفقا لما ذكرته "سكاي سبورتس".