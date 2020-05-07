احتل ستاد القاهرة الدولي المرتبة الأولى بين أفضل الملاعب عالميا في استفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وجاء ستاد القاهرة الدولي في المركز الأول بعدما جمع أصوات 115 ألف شخص، متفوقا على سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد (40 ألف صوت) وملعب برشلونة كامب نو (24 ألف صوت).

وذهبت المراكز الـ7 التالية لكل من مونومينتال دي تشيلي وسان ماميس وواندا ميتروبوليتانو ولا بومبونيرا وأنفيلد والملعب الأولمبي برادس و سيغنال إيدونا بارك على التوالي.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة المصرية كانت قد أخضعت ستاد القاهرة الدولي لعمليات تطوير شملت أرضية الملعب والمدرجات، هذا إلى جانب نظام المراقبة، وحدثت كافة مرافقه وخدماته قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها مصر العام المنصرم.