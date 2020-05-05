وكالات - أبوظبي

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، الاثنين، نقلا عن مصدرين أن رؤساء حكومات الولايات في ألمانيا سيتفقون على إجراءات لتخفيف قيود فيروس كورونا في اجتماع عبر الهاتف مع المستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء، ومن بينها السماح باستئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم.