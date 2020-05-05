وأصدرت وحدة النزاهة بيانا أكدت فيه بأن حسام (21 عاما) الموقوف موقتا منذ مايو الماضي، أوقف مدى الحياة بسبب تهم فساد متعددة والتلاعب بنتائج مباريات.

وقد أصدرت الإنجليزية، غاين موالكاهي، الحكم بحق كريم حسام بعد جلسة استماع استمرت 3 أيام في لندن في مارس الماضي.

وكشف البيان الصادر عن وحدة النزاهة أنه خلال فترة 4 سنوات بين عامي 2015 و2019 قام حسام بالتآمر مع جهات أخرى بحملة واسعة النطاق متعلقة بمراهنات فاسدة على المستوى الدنيا في عالم كرة التنس.

وأضاف البيان بأن الأمر يتعلق بـ21 خرقا ضمن برنامج محاربة الفساد في كرة المضرب، بينها 8 حالات بالتلاعب بنتائج المباريات، 6 حالات حيث قام بتسهيل عملية المراهنات ثم بالطلب من لاعبين اثنين عدم بذل أفضل الجهود.

وختم البيان "بات حسام مستبعدا بصورة مستمرة عن المشاركة أو حضور أي حدث في كرة المضرب بإشراف السلطات المسؤولة عن لعبة التنس".

ويحتل حسام حاليا المركز 810 في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، علما بأن أفضل مرتبة له كانت في ديسمبر عام 2017 عندما احتل المركز 291 عالميا.

وكان كريم حسام شقيق يوسف أوقف أيضا مدى الحياة بعد أن وجهت إليه 16 تهمة فساد عام 2018.