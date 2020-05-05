وأعلن هيرتا برلين، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الاثنين، إيقاف مهاجمه سالومون كالو بعد أن نشر مقطع فيديو على فيسبوك، ظهر فيه وهو يصافح زملاءه في الفريق دون مراعاة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كما ظهر كالو وهو يسخر من فيروس كورونا، بترديده عبارات "كورونا" عند دخوله مقر التدريبات، وأثناء تحيته للاعبين، قبل أن يبدأ بانتقاد فكرة تخفيض الرواتب بالحديث مع زملائه في غرفة تغيير الملابس.

وقال هيرتا في بيان إن الفيديو "يعبر عن تصرف شخصي للاعبه" ولايعكس الإجراءات الصارمة التي يتبعها النادي ولاعبوه للمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية.

واعتذر مهاجم منتخب كوت ديفوار عن تصرفه الذي وصفه الاتحاد الألماني لكرة القدم على تويتر بأنه "مرفوض تماما"، وقد يعرقل الجهود الرامية لاستئناف الموسم في ألمانيا.

والدوري الألماني متوقف منذ منتصف مارس، بسبب الوباء، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة يوم الأربعاء قرارا باستئناف محتمل للنشاط.

وقال هيرتا إن الفيديو تم تصويره بعد أن جاءت فحوصات التشكيلة بأكملها سلبية لفيروس كورونا.

وظهر كالو في الفيديو وهو يصافح اللاعبين، كما دخل الغرفة على زميل كان يخضع لاختبارات طبية.

وقال النادي في بيان "انتهك مقطع فيديو سالومون كالو من غرفة الملابس قواعد الفريق وأظهر سلوكا لا يتناسب مع الموقف ولا مع لوائح النادي".

"لذلك قرر مجلس إدارة هيرتا برلين إيقافه عن التدريب واللعب بأثر فوري".

وأضاف "ربما دفعت نتائج اختبارات الفريق السلبية سالومون كالو لتحية زملائه في غرفة الملابس وربما مصافحتهم على عكس التعليمات الواضحة للمسؤول الصحي".

واعتذر كالو لاعب تشيلسي وليل وفينوورد السابق والذي خاض نحو 90 مباراة مع منتخب ساحل العاج عن الواقعة.

وقال "لم أفكر في الأمر حقا وكنت سعيدا لأن اختباراتنا جاءت كلها سلبية".

وتابع "أود أيضا أن أعتذر لكل من ظهر في الفيديو والذين لايعرفون أني كنت أبثه مباشرة. لم أكن أرغب في وضعهم في هذا الموقف".