وقال موقع "لا ليغا" الدوري الإسباني، إن أندية الدوري ستعود للتدريبات هذا الأسبوع، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة في إسبانيا.

وستبدأ الأندية بالتدريبات المنفردة للاعبين، مع إجراء فحوصات مكثفة للجميع، قبل البدء بالمرحلة الثانية، وهي التدريبات الجماعية.

وقالت رابطة الدوري إن عودة التدريبات هي المرحلة الأولى من إعادة كرة القدم في إسبانيا، على أن تعود منافسات الدوري في يونيو المقبل.

وقال خافيير تيباس، رئيس الليغا: "كان لهذه الأزمة أثر عميق علينا جميعا. عودة كرة القدم هي علامة على أن المجتمع يتقدم نحو الوضع الطبيعي الجديد. كما أنها ستعيد عنصر الحياة الذي يعرفه ويحبه الناس في إسبانيا وحول العالم".

وأضاف: "إن صحة الناس لها أهمية قصوى، لذا لدينا بروتوكول شامل لحماية صحة جميع المعنيين ونحن نعمل على إعادة انطلاق الليغا. الظروف غير مسبوقة، لكننا نأمل أن نبدأ اللعب مرة أخرى في يونيو وننهي موسم 19/20 هذا الصيف ".

وسيعني انطلاق الدوري مرة أخرى في يونيو أن ختامه سيكون في أغسطس المقبل.

يذكر أن برشلونة هو متصدر الدوري، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، مع تبقي 11 جولة على نهاية البطولة.