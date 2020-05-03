وجاء كلام سيهوفر في حديث لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار وقال "أجد بان البرنامج الموضوع من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو" وذلك قبل ثلاثة ايام من اجتماع للسلطات الالمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.

لكن سيهوفر الذي يلعب دورا محوريا داخل الحكومة كونه يحمل حقيبتين وزاريتين، أشار إلى أنه يتعين على الفرق واللاعبين احترام شروط عدة ولن يحصلوا على اي "استثناء".

واضاف في هذا الصدد "في حال وجود حالة كورونا واحدة في صفوف الفريق أو جهازه الفني، يتوجب على النادي بأكمله والفريق المنافس له الذي واجهه في آخر مباراة أن يدخلوا في حجر صحي لفترة 14 يوما".

وتابع: "وبالتالي ثمة مخاطر تتعلق بالبرنامج وبالترتيب" في حال انتقال العدوى "ما يستدعي انضباطا كبيرا في إطار مكافحة كورونا".

كما رفض الوزير منح أفضلية للأندية مقارنة بالاخرين في إطار الخضوع للفحوصات في الوقت الذي طالبت فيه الأندية بفحوصات دورية للاعبيها على سبيل الحماية.

وكانت وزارة العمل الالمانية وافقت على خطط استئناف دوري بوندسليغا وقال بيورن بوهنينغ سكرتير وزارة العمل لمجموعة "أر أن دي" الإعلامية الاربعاء الماضي "يمكن ضمان سلامة اللاعبين، المدربين وباقي الاجهزة إلى حد كبير إذا تم تنفيذ الفكرة بشكل كامل".

وعاودت الأندية الـ18 في دوري الدرجة الآولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الاخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتمادالتباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.

وتبدو رابطة الدوري الألماني مصممة على إنهاء الدوري في 30 يونيو لضمان حصول الاندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير الى ان 13 ناديا من اصل 36 في الدرجتين الاولى والثانية على شفير الافلاس.

وكان من المقرر بت مصير الدوري في اجتماع للمستشارة الالمانية الالمانية انجيلا ميركل مع رؤساء 16 ولاية المانية الخميس الماضي، لكن القرار تأجل الى الاسبوع القادم مع امكانية استئناف الدوري المحلي في 16 او 23 ايار/مايو الحالي.

وتوقف الدوري الالماني في منتصف مارس بسبب تفشي وباء كورونا.