وتواترت في الآونة الأخيرة، ومع توقف الدوري الإنجليزي، والمسابقات الأوروبية، بسبب فيروس كورونا، تقارير عن احتمال بيع ليفربول للفرعون المصري هذا الصيف.

ونشر حساب "سكاي سبورتس" رسما "غرافيك" مع كلمات على الصورة بعبارة: " محمد صلاح. البقاء أم البيع؟"، وأورد تعليقا يقول: "تغير أدوار اللاعب المصري قد تعني أن ليفربول قد يحتاج للبحث عن مهاجم جديد".

لكن صلاح رد على ذلك بثلاثة رموز تعبيرية "إيموجي" ضاحكة، دون التفوه بكلمة واحدة.

وحسب موقع "ليفربول إيكو" فإن رد محمد صلاح "الساخر" يكشف بوضوح ثقة اللاعب المصري، في البقاء مع ناديه.

وقال الموقع إن رد صلاح وهو يضحك من السؤال يوضح بوضوح أين يقف، وأنه ليس هناك شك في أنه سيبقى مع "الريدز".

كما نشر رامي عباس، وكيل صلاح، سلسلة من التغريدات مساء السبت تظهر فيما يبدو ردا آخرا على منشور سكاي سبورتس.

وقال عباس: "في موسم 2017-2018 كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من الدوري الممتاز ودوري الأبطال".. "وفي موسم 2018-2019 كان هداف الفريق في كل من الدوري الممتاز ودوري الأبطال"، وخلال الموسم الحالي "المتوقف" فإن صلاح هو هداف الفريق في البطولتين".

وأكمل: "منذ قدومه إلى ليفربول عام 2017 لم يفلت الحذاء الذهبي من صلاح.. علما بأنه لا يلعب كرأس حربة".

يشار إلى أن اسم صلاح قد ارتبط منذ تألقه مع ليفربول بعدد هائل من الشائعات بشأن البقاء أو الرحيل عن النادي، وهي شائعات تزيد في فترات صيامه المحدودة عن إحراز الأهداف.

وتوقف الدوري الإنجليزي في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، في وقت كان ليفربول قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب الغائب عن خزانه منذ 30 عاما وتحديدا منذ موسم 1989-1990.