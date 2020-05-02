وأوضح إيمري المدير الفني السابق لنادي أرسنال والأسبق لباريس سان جيرمان، أن باستطاعة نيمار "سحب البساط" من تحت أقدام ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتابع قائلا: "العام الذي قضيته معه كان رائعا، فقد تعلمت الكثير أثناء رؤية أدائه واستجابته في كل تمرين وفي المباريات. نيمار يمتلك كرة القدم بداخله وأيضا مفاتيح تشغيلها. أعتقد أن لديه فرصة سحب البساط من ميسي ورونالدو ليصبح أفضل لاعب في العالم، ولديه الوقت الكافي للقيام بذلك"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأقر إيمري بأن الريمونتادا التاريخية لبرشلونة أمام الفريق الباريسي -الذي كان يدربه آنذاك- في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال والتي فاز فيها البلاوغرانا (6-1) كانت "أسوأ لحظات في حياته" كمدرب.

وردا على سؤال حول أفضل موهبة قام بتدريبها أجاب إيمري" "أفضل موهبة هو نيمار وأفضل قائد هو إيفان راكيتيتش".