ويعيش معظم لاعبي كرة القدم في العالم حالة من العزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، مما يجعلهم يتجهون كثيرًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتسجيل فيديوهات مع زملاء آخرين.

وقال مارسيلو: "لا أريد الرحيل عن ريال مدريد، وأعتقد أن النادي لن يتركني، أنا هنا بأفضل حال، لست أدري إذا ما كان يوفنتوس يود التعاقد معي حقًا أم لا".

وأضاف "سمعت هنا منذ عامين أنني وقعت مع يوفنتوس، الجمهور يخترع أشياء كثيرة، ولكن بدى لي جيدًا أن هناك مشجعين من يوفنتوس كانوا يرغبون في انضمامي لفريقهم".

وذكر النجم البرازيلي "أوشكت على الوصول إلى الـ32 من عمري، أفكر في بعض الأمور، أريد العمل، لا أريد العمل في كرة القدم بشكلٍ مباشر. ليس لديّ سمات المدرب".

وتابع: "لكنني دائمًا ما أفكر في شيء ما، عاصرت أشياءً كثيرة في البرازيل عندما كان عمري 15 عامًا، كان وكلاء الأعمال يخدعون الأطفال لاعبي كرة القدم وكانوا يهتمون فقط بالمال وليس مستقبل هؤلاء، أريد العمل لمساعدة هؤلاء الأطفال، أريد العمل أولًا على هذا الأمر".

وعن أصعب لاعب واجهه، قال مارسيلو: "لم ألعب ضد كريستيانو، لذا أعتقد أن ميسي هو أصعب لاعب واجهته، نحن نتحدث عن ميسي، أعتقد أنه من النفاق الحديث عن لاعب آخر".

وخلال حديثه كشف من الأفضل ميسي أم رونالدو؟، وأجاب "يا له من سؤال صعب بالنسبة للذين لعبوا كرة قدم، كل واحد منهم يتميز بشيء".

وأضاف "لقد تدربت مع رونالدو ولعبت معه 10 سنوات. رونالدو يتميز بالحافز الذي يعطيك إياه في الملعب وبالطريقة الذي يُنفذ بها الأمور، وبطريقة كلامه، ولكن عندما يستحوذ ميسي على كرة فلا يمكن لأحد إيقافه، كما أنه قادر على إيجاد فرصة من لا شيء".