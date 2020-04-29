وتزامل إيتو وميسي في صفوف الفريق الكتالوني لمدة 5 مواسم، نجحا خلالها في قيادته للفوز بلقب الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وقال لاعب منتخب الكاميرون الذي اعتزل كرة القدم العام الماضي، لشبكة "دازن" الإخبارية الرياضية: "ميسي اعترف لي بأن مسيرته تغيّرت بفضل نصيحتي".

وعندما سئل إيتو (39 عاما) عن النصيحة التي يتحدث عنها لميسي (32 عاما)، رفض الإفصاح بها.

وتابع: "يوما ما قال: بفضل صامويل مسيرتي تحولت. كان عليه تعديل شيء أو شيئين، لكنه طالما كان يمتلك الموهبة".

وتفرق النجمان عام 2009، عندما رحل إيتو إلى إنتر ميلانو الإيطالي فيما استمر مشوار "البرغوث" صاحب الـ6 كرات ذهبية مع برشلونة حتى اليوم.

وأضاف إيتو: "أنا فخور وسعيد أنه كتب التاريخ الذي لم ينته بعد، وسيكون من الصعب جدا أن يتخطى أحد ما حققه".

وكان إيتو أحد أكبر المعجبين بميسي، عندما تم تصعيده من أكاديمية "لا ماسيا" للناشئين إلى الفريق الأول لبرشلونة، وأضاف: "كنا نعرف أن ميسي سيصل يوما ما إلى ما وصل له".

وختم: "أنا سعيد لأنه فعلها في النهاية بفضل مجهوده. أثبت أن شيئا لم يتغير. هو نفس الشخص الرائع الذي قابلته لأول مرة".