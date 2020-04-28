ويتوقع أن تجتمع رابطة الدوري الفرنسي في وقت هذا الأسبوع، لتحديد تفاصيل الإلغاء، وتحديل بطل الدوري من عدمه، والإقرار بموضوع الهبوط والصعود.

يذكر أن باريس سان جرمان كان الأقرب للقب الدوري، حيث يتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مارسيليا، مع تبقي 11 مباراة على النهاية.

ويعتبر الدوري الفرنسي أول مسابقة ضمن الدوريات الخمسة الكبرى (الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي) التي يتم إلغائها تماما هذا الموسم.