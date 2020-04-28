وفي مقابلة مع يومية "نيكان سبورتس"، قال يوشيرو موري انه لا يمكن تأجيل الألعاب الأولمبية أبعد من 2021 إذا لم ينته الوباء "في هذه الحالة سيُلغى"، مشيرا إلى استحالة إرجائه مرة جديدة.

واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل الأولمبياد حتى يوليو 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.

لكن مع تزايد أعداد المصابين والوفيات حول العالم، وتوقع خبراء بالحاجة لوقت طويل قبل إنتاج لقاح لهذا الفيروس المستجد، زادت التساؤلات بشأن إمكانية الحاجة للمزيد من التأجيل.

وردا على سؤال حول إمكانية استضافة طوكيو للأولمبياد إذا تأجلت حتى 2022، قال موري في مقابلة مع الصحيفة "لا، في هذه الحالة سيتم إلغاء الأولمبياد".