وغالبا ما انحصر الجدل بشأن أفضل لاعب في العالم بين "البرغوث" و"صاروخ ماديرا" خاصة وأنهما سيطرا على مدار أكثر من عقد على الجوائز الفردية الكبيرة.

غير أن "سبيشل ون" يرى أن هناك لاعبا آخر هو من يستحق أن يكون أفضل من لمس كرة القدم، إذ قال في تصريحات صحيفة نشرت مؤخرا: " برأيي أن رونالدو البرازيلي هو افضل لاعب في العالم من حيث الموهبة والإمكانيات".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مورينيو قوله: "كريستيانو وميسي في القمة منذ 15 عامًا مع تألق طويل و ناجح، ولكن إذا تحدثنا عن اللاعب الذي يملك الموهبة الهائلة والإمكانيات المذهلة، فلا يمكن لأي لاعب أن يتفوق على الظاهرة رونالدو".

وتابع: " عندما كان رونالدو البرازيلي يلعب في صفوف برشلونة تحت إشراف المدرب الإنجليزي بوبي روبسون أدركت أنه أعظم لاعب رأيته في حياتي".

وقال مورينيو: "الإصابات قتلت مسيرته، وكان من الممكن أن تصبح أكثر روعة، ولكن الموهبة التي امتلكها وظهرت عندما كان في التاسعة عشرة من عمره كانت شيئاً رائعاً".





