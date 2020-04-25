وقال زياش إنه "سعيد" لأن مستقبله مع الفريق الإنجليزي قد تحدد قبل الغموض الذي يكتنف مستقبل اللعبة حاليا، بسبب جائحة "كوفيد 19".

وفي فبراير الماضي، وقع لاعب الوسط الدولي المولود في هولندا عقدا مع النادي اللندني لمدة 5 سنوات تبدأ الموسم المقبل.

وأبلغ زياش صحيفة "ألغمين داغبلاد" الهولندية اليومية: "بالطبع هذا الوضوح مطمئن، لأنه لا أحد يدري ما سيحدث في فترة الانتقالات".

لكنه لم يبد قلقا أبدا من أن ظروفه الخاصة قد تتغير بعد توقف كرة القدم في إنجلترا الشهر الماضي.

وأضاف: "في الحقيقة ليس لدي أي شك لثانية واحدة. في الأول من يوليو المقبل سأصبح لاعبا في تشلسي. لم أفكر في أي شيء آخر".

وانتهى موسم زياش عندما تم إلغاء الدوري الهولندي، بعد أن مددت الحكومة الهولندية الحظر على المناسبات العامة الكبرى بما في ذلك المنافسات الرياضية، الثلاثاء.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم مساء الجمعة، إن فريق زياش لن يتوج باللقب رغم تصدره لجدول الترتيب عندما توقفت المسابقة الشهر الماضي.

وأوضح النجم العربي: "بالطبع كنت أفضل أيضا الفوز باللقب في الملعب، لكن إذا كان عليك اختيار فريق واحد للتتويج باللقب فسيكون أياكس بالنسبة لي".

وسيغادر اللاعب البالغ عمره 27 عاما أياكس، بعد 4 سنوات أصبح خلالها أحد أيقونات الفريق.