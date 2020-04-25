وقال تايسون صاحب الـ53 عاما، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، إنه يخضع لتدريبات مكثقة من أجل الاستعداد لـ4 مباريات استعراضية.

وتعود آخر مباراة للملاكم الأميركي إلى يونيو 2005، عندما خسر أمام كيفن ماكبرايد.

وقال تايسون في كلمة مباشرة بحسابه على موقع "إنستغرام"، الجمعة، إنه بدأ بالفعل حصصا تدريبية، مضيفا: "كنت أتدرب خلال الأسبوع الماضي. هذا كان صعبا. جسدي يؤلمني من ضربات القفاز".

وتابع: "كنت أتدرب وأحاول أن أعود إلى الحلبة. أعتقد أنني سأنازل أحدا في مباريات استعراضية. أريد أن أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية وأعود إلى الشكل اللائق لخوض 3 أو 4 مباريات لأغراض خيرية".

وكشف تايسون أنه سيخصص دخل مباريات لمساعدة المشردين أو ضحايا المخدرات، لكنه لم يوضح موعدا مقترحا لنزالاته.

وأصبح تايسون أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل عام 1986 عندما كان عمره 20 عاما، وكان بطلا لا يقهر حتى خسر أمام بوستر دوغلاس في طوكيو عام 1990.

وقضى تايسون 3 سنوات في السجن من أصل حكم بالحبس لـ6 سنوات، بعد إدانته بالاغتصاب في 1992، ثم عاد إلى الحلبة في 1995.

وأضاف تايسون المزيد من الجدل حوله عندما قضم جزءا من أذن منافسه إيفاندر هوليفيلد، في نزال شهير بعد ذلك بعامين.