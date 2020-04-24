وقال قائد منتخب إنجلترا السابق، إن مواجهته أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدوري أبطال أوروبا، عام 2013، كانت اللحظة التي دفعته لترك كرة القدم.

وواجه بيكهام وفريقه باريس سان جرمان، غريمه ميسي وبرشلونة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2012-2013.

وعانى بيكهام كثيرا في "احتواء" النجم الأرجنتيني ميسي في وسط الملعب، في المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-2 في الذهاب، و1-1 في الإياب، ليتأهل برشلونة لنصف النهائي.

وقال بيكهام: "قررت الاعتزال عندما كان ميسي يركض من حولي ويتجاوزني"، حسب ما أفادت صحيفة "صن".

وكان بيكهام وقتها يبلغ من العمر 37 عاما، بمواجهة ميسي الذي كان لم يتجاوز سن الـ25.

وأضاف بيكهام: "بالرغم من سني المتقدم وقتها، استمتعت بالمواجهة، لقد كنا ممتازين ولم نهزم أمامهم".

وبالفعل، ترك بيكهام كرة القدم إلى الأبد بعد موسم 2013، وكانت مباراته الأخيرة بدوري الأبطال أمام برشلونة وميسي.

يذكر أن بيكهام خاض تجربة قصيرة جدا مع باريس سان جرمان في 2013، قادما من لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، ليسدل الستار بعدها على مشوار حافل في كرة القدم، خاض خلاله أكثر من 840 مباراة.