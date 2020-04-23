وقال غاريث بيل في فيديو نشره على "تويتر" معلنا تبرعه بالمبلغ لصالح مستشفى كارديف وجامعة "فايل": "أردت تسجيل هذا الفيديو لشكر الجميع في الهيئة الصحية الوطنية لعملهم الدؤوب وتضحيتهم خلال أزمة فيروس كوفيد-19".

وتابع بيل قائلا: "يحتل مستشفى ويلز الجامعي موقعا خاصا في قلبي، فيه ولدت وقد وفّر دعما كبيرا لأصدقائي، عائلتي والمجتمع ككل".

واختتم بيل حديثه بالقول: "أنا وعائلتي نود تقديم الدعم. تابعوا العمل الجيد، تقومون بعمل رائع وشكرا جزيلا لكم"، حسبما نقلت "آس" الإسبانية عن "فرانس برس".