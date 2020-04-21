وأوضح جوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، خلال محادثة مباشرة عبر فيسبوك أنه لن "يجبر من قبل أحد على تناول لقاح كي يتمكن من السفر".

وتابع: "لنفترض أن الموسم سوف يستأنف في يوليو أو أغسطس أو سبتمبر، رغم أن ذلك مستبعد، أفهم أن اللقاح سيكون شرطا ملزما بعد خروجنا من حجر صحي صارم، وليس من لقاح بعد".

وفي وقت سابق، تحدث النجم العالمي وزوجته يلينا، اللذان أنجبا طفلين، عن رفضهما تناول أي لقاحات.

ورد عالم الفيروسات الصربي البارز، بريدراغ كون، عضو الفريق الصربي الذي يحارب تفشي كوفيد- 19، على جوكوفيتش على فيسبوك قائلا إنه لا ينبغي أن تصدر عنه مثل تلك التصريحات المناهضة للقاحات، بسبب تأثيره العام الهائل في بلاده.

وكتب كون: "كواحد من أكبر المعجبين بجوكوفيتش، وددت لو حظيت بالفرصة لأشرح له أهمية علم المناعة في الصحة العامة. الآن تأخر الوقت كثيرا، لقد اعتنق معتقدات خاطئة".

وفاز جوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير ليقتنص لقبه السابع عشر في البطولات الكبرى.