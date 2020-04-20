وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "إس" الإسبانية أن نادي باريس سان جرمان يخطط لدفع "راتب خيالي" لنجمه البرازيلي نيمار بغية إقناعه بالبقاء في "حديقة الأمراء" وعدم العودة إلى برشلونة.

وبحسب الصحيفة فإنه من المقرر أن يقدم البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي عرضًا جديدًا للساحر البرازيلي من أجل تجديد عقده حتى عام 2025، بواقع راتب سنوي قيمته 38 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس سان جرمان ليست على استعداد للسماح لنيمار بالعودة إلى ملعب كامب نو، ولهذا السبب ستقدم له عرضا مغريا من أجل إقناعه بالبقاء في "عاصمة الأنوار".

ووفقا للمعلومات المقدمة من نيكولو سكيرا، الخبير في سوق الانتقالات، فإن ليوناردو سيقدم لمواطنه عرضا لتجديد عقده براتب قياسي قدره 38 مليون يورو في الموسم، وهو رقم لا يستطيع برشلونة دفعه لنجم هجوم السامبا.

ورحل نيمار عن صفوف برشلونة صوب باريس سان جيرمان في صيف العام 2017 في صفقة خيالية أثارت حينها الكثير من الجدل، حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو، علما بأن عقده الحالي سينتهي في 2022.

ويبقي برشلونة على خططه في محاولة إعادة نيمار، برغم أن الوضع الاقتصادي الحالي يجعل عودة البرازيلي إلى البلوغرانا مسألة صعبة إلا إذا وافقت إدارة العملاق الباريسي على فتح باب المفاوضات مع نظيرتها في برشلونة، وهو الأمر المرفوض في باريس حتى الآن.