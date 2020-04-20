وكشفت شبكة "سكاي إيطاليا" الرياضية، أن الفيروس رصد لأول مرة في ماديرا، في منطقة تبعد نحو 20 كيلومترا عن منزل نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي يقيم فيه حاليا مع صديقته جورجينا وأطفاله.

وقالت المصادر إن 10 حالات إصابة بالفيروس القاتل سجلت قرب مدينة فنشال، التي ينتمي إليها رونالدو ويقع بها منزله، في جزيرة ماديرا بالمحيط الأطلنطي غربي سواحل البرتغال.

وقررت السلطات المحلية عزل 18 ألف نسمة في المنطقة التي سجلت فيها الإصابات لأول مرة، في محاولة لكبح تفشي المرض في أنحاء الجزيرة.

وكان رونالدو غادر تورينو في أعقاب انتشار وباء "كوفيد 19" في إيطاليا التي تحولت لاحقا إلى بؤرة للمرض، وعاد إلى ماديرا مع أسرته.

وأصيب 3 لاعبين في صفوف يوفنتوس بفيروس كورونا المستجد، وهم دانيلي روغاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا، لكنهم شفيوا جميعا من المرض.