وزعم عضو البرلمان الأوروبي دانييل كوهن بينديت، أن قيمة مبابي - المقدرة بـ 189 مليون جنيه إسترليني - ستنخفض بنحو 150 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن بينديت قوله: "غداً ، سيكلف مبابي 35-40 مليون يورو، وليس 200 مليون.

وأضاف: "من تتوقعون أنه سيكون قادراً على شرائه بذلك المبلغ الباهظ؟ستكون هناك لائحة منظمة وستؤثر حتى على الحد الأقصى لرواتب اللاعبين".



وتابع: "إنها إعادة تنظيم لن تؤثر فقط على أجور اللاعبين ، ولكن أيضًا على صورتهم لدى الجماهير وعلى قيمة إعلاناتهم".

ويأتي ذلك بعد أن أشارت التقارير إلى أن رسوم انتقال اللاعبين ستنخفض بمعدل 90 مليون جنيه إسترليني، في ظل عدم قدرة الأندية على تحقيق أرباح بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.



ومع أن الأندية الكبيرة قد يكون لديها إمكانيات مادية للتعامل مع الأوقات الصعبة المقبلة، لكنها -بحسب خبراء- لا تزال مستعدة تمامًا لخفض ميزانياتها في الصيف.



ووضع رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، آليات لتقليل الضربة ودعم الأندية، وذلك مع سعي كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي إلى تجنب الانهيار لدى العديد من الأندية، مما قد يحول دون استئناف المنافسات في الدوريات الكبرى وعلى مستوى البطولات الأوروبية للأندية.

وفي هذا الصدد قال مدير رياضي لأحد الأندية: "في السابق كان يتم تضخيم قيمة اللاعبين وإنفاق 100 مليون يورو على أي لاعب، لكن الأمور ستتغير ولن يكون هناك يكون تعاقدات من هذا القبيل في المستقبل".