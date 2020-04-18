وفاز الفتي الإيراني، علي رضا فيروزا، على البطل النرويجي 8.5-7.5 في المباراة النهائية لمسابقة خروج المغلوب السريعة على الإنترنت.

والفتى الإيراني هو ثاني أصغر لاعب يحصل على تصنيف "فيد"، الذي يحكم المنافسة الدولية للشطرنج.

وقبل المواجهة، لم يستهين اللاعب الأول في العالم بفيروزا، واصفا إياه بأنه "أكبر تحدٍ لي"، بعد أن حل الفتى الإيراني في ديسمبر الماضي في المركز الثاني خلال بطولة وورلد بليتز التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو.

وبعد خسارة المسابقة التي استغرقت 90 دقيقة، منح كارلسون احترامه للفتى الصغير، واصفا إياه بأنه "قوي بشكل مذهل".

وقال البطل النرويجي (29 عاما): "إنها مباراة جيدة ، علي رضا! لقد كان ذلك أمرًا مرعبًا حقًا، لقد خرجت من الشكل، لكنه يستحق الثناء الكامل".

من جانبه، قال فيروزا، المصنف رقم 21 على مستوى العالم: "أعتقد أن المباراة كانت 50:50. لا أعتقد أنني كنت أفضل. كنت محظوظا".

ولن يضطر مشجعو الشطرنج إلى الانتظار طويلًا لرؤية مباراة بين اللاعبين، حيث يلتقيان مرة أخرى في بطولة جديدة يوم 20 أبريل الجاري على الإنترنت في بطولة ينظمها كارلسن بقيمة 250.000 دولار وتضم 8 من أفضل لاعبي العالم.