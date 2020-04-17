وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قبل أيام قليلة من تولي تدريب برشلونة كنت على وشك الانتقال للتدريب في مصر".

وأضاف "مكالمة برشلونة غيرت مساري بالتأكيد. كنت على استعداد لتدريب الفريق حتى لو مجانا".

وتولى كيكي سيتين تدريب برشلونة في 13 يناير الماضي خلفا للإسباني إرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه.

ويتصدر البارسا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وعن كونه الخيار الثالث أو الرابع لبرشلونة؟ فأجاب سيتين: "لا. لأنني متواضع، ولكنني في الوقت نفسه أقدر قيمة نفسي جيداً".

وبشأن فترته مع برشلونة أوضح "أود أن أقول إنه كانت هناك أوقات لعبنا فيها بشكل جيد للغاية، لكننا افتقرنا إلى الاستمرارية".

وذكر المدير الفني لبرشلونة "شيء واحد هو ما أريده، أود أن يعود الدوري في أقرب وقت ممكن لتجنب أكبر ضرر ممكن لكرة القدم، لكن الحقيقة هي أننا نمر بمشكلة خطيرة، وإذا أردنا العودة، فيجب أن تكون مع كل الضمانات، وسيكون ذلك صعبًا حتى يظهر اللقاح".

وعن استئناف اللعب دون جمهور، رد سيتين بالقول: "من المؤكد أنه سيكون كذلك، لن يكون هناك علاج آخر حتى يظهر اللقاح لمواجهه الفيروس التاجي، لكن الحقيقة هي أننا جميعا نريد أن نلعب، حتى لو كانت خلف أبواب مغلقة".

وبشأن إعلان برشلونة بطلا للمسابقة حال عدم استكمال المسابقة، قال المدرب الإسباني: "حسنا، من الواضح أنه سيكون منطقيا، لكن يمكن أن يكون فريقا آخر، لا أريد أن أكون بطلا بهذه الطريقة، ستكون بطولة لن أحتفل بها".

وتابع: "عندما وصلنا كان علينا أن نتنافس كل أسبوع، والآن البعض يرتجف من التفكير في أنه يمكننا قضاء شهر آخر بدون لعب".