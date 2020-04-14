ووفقا لموقع "ديلي ميل"، أرسلت أندية البريميرليغ للاعبين، خطة مكونة من 4 خطوات، قبل عودة كرة القدم المرتقبة بعد أشهر.

وطلبت الأندية في الخطوة الأولى من اللاعبين التوقف عن التمارين اليومية المكثفة، التي يمارسونها خلال الحجر المنزلي.

وطلبت الأندية من اللاعبين تقليص التمارين كثيرا، والتعامل مع الوقت الحالي مثل العطلة الصيفية التي تسبق الموسم، وذلك حتى الرابع من مايو المقبل.

وفي الخطوة الثانية، طلبت الأندية من اللاعبين العودة للتمارين المكثفة في 4 مايو المقبل، بينما تدخل الأندية في مرحلة التحضير الحقيقي لعودة الموسم.

وطالبت اللاعبين بأن يتوقعوا عودة التدريبات الجماعية الشهر المقبل، على غرار الأندية الألمانية، التي بدأت بالفعل تدريبات جماعية مقسمة، بين مجموعات صغيرة من اللاعبين.

وفي الخطوة الثالثة، طلبت الأندية من اللاعبين إلغاء أي رحلات لخارج إنجلترا، حتى خلال فترة توقف التدريبات.

وفي الخطوة الرابعة، طلبت الأندية من اللاعبين أن يكونوا جاهزين نفسيا وبدنيا، للعودة للعب كرة القدم، بإشعار لن يزيد عن 48 ساعة.

واعتبرت الصحف البريطانية أن رسالة الأندية للاعبين، تعتبر دلالة قوية على اقتراب عودة كرة القدم في إنجلترا.