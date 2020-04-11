وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مصير الموسم الراهن، ومتى يمكن استئنافه بحسب تطورات وباء "كوفيد-19"، الذي جمد النشاطات الرياضية في أنحاء العالم، بدأت رابطة الدوري التفكير بسيناريوهات الموسم المقبل.

وفي اجتماع، الجمعة، حددت الرابطة تاريخ 23 أغسطس كموعد أولي لإطلاق عجلة دوري الدرجة الأولى "ليغ 1"، بعد يوم من انطلاق موسم 2020-2021 بالنسبة الى الدرجة الثانية "ليغ 2"، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة مقربة من الملف لوكالة فرانس برس، وصحيفة "ليكيب".

وأفاد مصدر بان تحديد الموعد "يتيح ضمان الموسم المقبل" الذي من المقرر ان تبدأ فيه الفترة الجديدة من حقوق البث التلفزيوني (2020-2024)، التي يتوقع ان تتخطى عائداتها عتبة المليار يورو للمرة الأولى.

وأشار المصدر إلى أنه حتى في حال امتد الموسم الحالي (بعد معاودة نشاطاته) إلى مطلع أغسطس، فالموعد المطروح لانطلاق الموسم المقبل يترك "3 أسابيع من الراحة" للفرق بين الموسمين.

ويسود الغموض موعد استئناف المباريات في أوروبا أو غيرها، لأن غالبية البطولات معلقة حاليا حتى إشعار آخر، مثلها مثل مسابقتي الأندية للاتحاد الأوروبي للعبة (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ").

وسبق لرئيس "يويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن أكد أن الاتحاد يضع احتمالات مختلفة لمسار ما تبقى من الموسم، لكنه حذر من ضياعه بالكامل ما لم يكن استئنافه ممكنا بحلول نهاية يونيو.