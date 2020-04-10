وأظهر ميسي للجمهور مرة أخرى، عن جانب متواضع في شخصيته، وهذه المرة عند روايته لقصة لقائه لأول مرة مع النجم الفرنسي تييري هنري.

وكشف ميسي أنه لم يستطع النظر بوجه هنري في غرفة الملابس، عندما انتقل لبرشلونة في 2007، وذلك بسبب نجومية الهداف الفرنسي الطاغية.

وقال ميسي لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "في أول يوم دخل فيه هنري لغرفة تغيير الملابس، لم أجرؤ على النظر بعينه".

وأضاف: "كنت ملما بكل إنجازاته في إنجلترا، كان رمزا بالنسبة لي وفجأة صرنا زملاء بنفس الفريق".

وانتقل هنري لصفوف برشلونة عام 2007، بعد 8 مواسم مع أرسنال الإنجليزي، حقق فيها إنجازات كثيرة منها لقب الهداف ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز عدة مرات.

وساهم هنري بتحقيق برشلونة لدوري أبطال أوروبا عام 2009، عندما لعب بجوار ميسي والكاميروني صامويل إيتو في خط الهجوم.

وأشاد ميسي بالنجم الفرنسي المعتزل: " كنت أحب هنري كثيرا. طريقته بإنهاء الهجمة بسلاسة. لقد أعطاني انطباعا بأنه طبيعي وسلس في كل شيء، في مسيرته كلاعب وفي طريقة مراوغته".